Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent. Auch hier wurde die erste Schätzung wie erwartet bestätigt.
Die Kernrate der Inflation, bei der besonders schwankungsanfällige Komponenten - wie Nahrungsmittel und Energie - herausgerechnet werden, verharrte auf 2,4 Prozent. Diese Bestätigung der Erstschätzung überraschte die Experten ebenfalls nicht.
Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Notenbank hatte die Leitzinsen Ende Oktober erneut nicht verändert./la/jkr/jha
(AWP)