«Die drei grössten Volkswirtschaften des Euroraums - Deutschland, Frankreich und Italien - verzeichneten im September allesamt Wachstumseinbussen», heisst es in der Mitteilung von S&P Global. Dabei habe es Deutschland am schlimmsten erwischt. Hier habe es beim Stimmungsindikator den dritten Rückgang in Folge gegeben.