Möglich wird das Ende der Evakuierung, weil sich die hoch über dem Dorf gemessenen Bewegungen am Berg beruhigt haben. «Die akute Gefährdung aus dem Felssturzgebiet hoch über dem Dorf hat sich seit dem Schuttstrom von Ende November 2025 so stark reduziert, dass ein dauernder Aufenthalt im Dorf wieder sicher ist», schrieb die Gemeinde Albula weiter.