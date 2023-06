Für unbefristete Streiks bei der Bahn braucht die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bei ihrer Urabstimmung 75 Prozent Ja-Stimmen. Das sagte EVG-Chef Martin Burkert am Donnerstag in Berlin. Angeschrieben werden in den kommenden Tagen demnach 110 000 Mitglieder, die alle Beschäftigte der Deutschen Bahn sind. Damit die Abstimmung gültig ist, müssen mindestens 75 Prozent der Angeschriebenen ihre Stimme abgeben. "Ich gehe von einer grossen Beteiligung aus", sagte Burkert.

22.06.2023 15:48