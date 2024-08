Bei den Verhandlungen mit den privaten Bahnunternehmen will die EVG den Beschäftigten ermöglichen, einen Teil der angestrebten Lohnerhöhung in Freizeit umzuwandeln. Das Modell soll für Schichtarbeiter sowie Beschäftigte, die Kinder betreuen oder Angehörige pflegen, verhandelt werden. Auch über die Inflationsausgleichsprämie will die EVG erneut verhandeln. Bislang haben die Unternehmen im erst einen Teilbetrag der Sonderzahlung geleistet, die bis zu 3.000 Euro steuerfrei betragen kann. «Bis Ende Dezember muss über den Restbetrag eine Einigung erzielt werden», teilte die EVG mit. Auch eine Einmalzahlung nur für Gewerkschaftsmitglieder gehört zu den Gewerkschaftsforderungen.