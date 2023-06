Auf Fahrgäste der Bahn könnten auch vor Ende der Urabstimmung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Arbeitsniederlegungen zukommen. Die Urabstimmung werde vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen, sagte Gewerkschaftschef Martin Burkert am Donnerstag in Berlin. "Bis dahin sind auch Warnstreiks weiterhin nicht ausgeschlossen." Die EVG hatte am Mittwoch die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt. Am Donnerstag beschloss der Vorstand die Urabstimmung./bf/DP/jha

22.06.2023 14:31