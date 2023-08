Die Aktionäre von Evolva haben an der ausserordentlichen Generalversammlung den Weg zur weiteren Finanzierung des krisengeplagten Baselbieter Unternehmens geebnet. An der am Donnerstag abgehaltenen ausserordentlichen Generalversammlung stimmten sie beiden Anträgen des Verwaltungsrats zu.

24.08.2023 20:54