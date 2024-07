Die Gesellschaft befindet sich in einer speziellen Situation. So wurden die operativen Aktivitäten Ende 2023 verkauft. Die Generalversammlung stoppte dann aber Mitte April die geplante Dekotierung und widerrief die Liquidation. Dies geschah mit Verweis auf einen möglichen «Reverse Merger», welcher Geld in die Kasse spülen könnte.