Die Herren Ferrari und Defila wurden mit jeweils rund 65 Prozent der vertretenen Aktienstimmen gewählt, teilte Evolva am Donnerstag im Anschluss an die Veranstaltung mit. An der Generalsversammlung waren gut 56 Prozent aller Aktienstimmen anwesend, Clearway meldete zuletzt eine Beteiligung von rund 19 Prozent der Anteile.