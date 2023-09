Der Umsatz aus dieser Vereinbarung dürfte sich bis Ende 2025 auf rund 1,5 Millionen Franken belaufen, teilte Evolva am Donnerstag mit. Nach der Markteinführung in fünf südostasiatischen Ländern sowie in Brasilien ebne die neue Vereinbarung nun auch den Weg für eine Stärkung des Vertriebs in wichtigen europäischen Ländern, heisst es weiter.