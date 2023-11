Evolva werde dazu in den kommenden Tagen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen. An der Versammlung, die voraussichtlich noch in diesem Jahr stattfinden werde, sollen die Teilhaber dann nicht nur der Transaktion, sondern auch der darauffolgenden Liquidation und der Dekotierung der Evolva-Aktien von der Schweizer Börse SIX ihr Plazet geben.