Da Evonext eine Reverse-Takeover-Transaktion anstrebt, fasste die GV auch verschiedene Entschlüsse, die damit im Zusammenhang stehen. Neben der Erhöhung des Kapitalbands wurde dabei auch eine Opt-out-Klausel in die Statuten aufgenommen. Diese entbindet Aktionäre davon, beim Überschreiten eines Schwellenwerts ein Übernahmeangebot an alle Aktionäre zu unterbreiten.