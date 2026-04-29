Der Verwaltungsrat von Evonext habe in 2025 mehrere Transaktionsmöglichkeiten geprüft und Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt. In einzelnen Fällen seien unverbindliche Angebote abgegeben worden - eine Einigung kam jedoch nicht zustande. Die Gesellschaft sieht ihren Wert insbesondere in der kotierten Hülle ohne Altlasten sowie in der vorhandenen Liquidität.