Per Ende 2025 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von 5,9 Millionen Franken, teilte Evonext am Mittwoch mit. Davon seien 5,6 Millionen in bar. Die Bilanzsumme lag bei 6,8 Millionen Franken, das Eigenkapital bei 5,9 Millionen.
Der operative Verlust belief sich im Gesamtjahr auf 0,7 Millionen Franken und war vor allem durch einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Transaktionssuche geprägt. Der laufende Mittelabfluss lag laut Unternehmen bei unter 0,3 Millionen Franken pro Jahr.
Im Zusammenhang mit einem Schiedsverfahren aus der früheren Evolva-Geschäftstätigkeit wurde eine Forderung gegen die US-Gesellschaft B&D Nutritional Ingredients in Höhe von rund 0,6 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen zugesprochen. Die entsprechenden Rechte wurden im ersten Quartal 2026 an Evonext übertragen - deren Einbringung sei aber unsicher.
Der Verwaltungsrat von Evonext habe in 2025 mehrere Transaktionsmöglichkeiten geprüft und Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt. In einzelnen Fällen seien unverbindliche Angebote abgegeben worden - eine Einigung kam jedoch nicht zustande. Die Gesellschaft sieht ihren Wert insbesondere in der kotierten Hülle ohne Altlasten sowie in der vorhandenen Liquidität.
Der Verwaltungsrat zeigt sich in dem Communiqué gleichwohl zuversichtlich, eine geeignete Transaktion zu identifizieren, und verweist auf laufende Gespräche.
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(AWP)