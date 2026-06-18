Die Gewerkschaft IGBCE nannte die angekündigten Einschnitte einen «harten Schlag für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen». Jetzt müsse sich zeigen, dass die vereinbarten Schutzmechanismen konsequent griffen, erklärte das Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstandes der IGBCE, Alexander Bercht. Positiv sei zu bewerten, dass der vereinbarte Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen weiterhin gelte und für einen Grossteil der Belegschaft Eingriffe in übertarifliche und tarifliche Leistungen verhindert werden seien. «Darüber hinaus konnten Eckpunkte vereinbart werden, die verhindern, dass eine erhebliche Anzahl von Arbeitsplätzen von Deutschland ins Ausland verlagert wird.»/mne/err/men