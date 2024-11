Die zu Wachstumsbereichen erklärten Sparten Smart Materials und Specialty Additives profitierten von höheren Absatzmengen und einer damit verbundenen besseren Anlagenauslastung. Bei fast konstanten Umsätzen - so werden niedrigere Rohstoffpreise in der Regel an Kunden weitergereicht - steigerten beide Bereiche die operativen Gewinne deutlich. Specialty Additives etwa profitierte von einer höheren Nachfrage nach Produkten für die Farben- und Beschichtungsindustrie sowie nach Öladditiven.