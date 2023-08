Wegen Abschreibungen auf einige Produktionsanlagen ist der deutsche Spezialchemiekonzern Evonik im zweiten Quartal unter dem Strich in die Verlustzone gerutscht. Bei dem im MDax notierten Unternehmen fiel ein Verlust von 270 Millionen Euro an. "Dieser Verlust resultiert aus Wertminderungen von insgesamt 390 Millionen Euro, insbesondere auf Anlagen zur Produktion von Methionin weltweit sowie für Kieselsäuren in Europa und Nordamerika", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Vor einem Jahr hatten die Essener noch einen Gewinn von 297 Millionen Euro erzielt.

10.08.2023 07:04