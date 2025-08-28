Syneqt gehört zu 100 Prozent Evonik. Ob das so bleibt, ist offen: «Perspektivisch ist der Einstieg von Investoren in verschiedenen Grössenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschliessen», teilte Evonik mit. Optionen dieser Art würden noch geprüft. «Wir sehen uns sorgfältig an, welcher Weg für Syneqt und den Konzern die besten Perspektiven bietet», so Wessel. Es gebe fünf, sechs Optionen. Alles sei möglich: ein Verbleib bei Evonik, Partnerlösungen oder eine komplette Abgabe./tob/DP/mis