Das schwache wirtschaftliche Umfeld setzt den Spezialchemiekonzern Evonik weiter unter Stress. Weil das Management um Chef Christian Kullmann nach einem schwachen zweiten Quartal auch im Rest des Jahres nicht mehr mit Besserung rechnet, dampften die Essener ihre Geschäftsprognosen am Montag spürbar ein. "Im Laufe des ersten Quartals hatte es in unseren Geschäften Anzeichen für eine Erholung im weiteren Jahresverlauf gegeben", sagte Kullmann laut Mitteilung. "Leider ist diese Erholung im Mai und Juni um einiges schwächer ausgefallen, als wir erwartet hatten." Die Aktie schwankte im Zuge des gesenkten Ausblicks, zuletzt lag sie 0,5 Prozent im Plus.

10.07.2023 15:29