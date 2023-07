Der Spezialchemiekonzern Evonik hat wegen des anhaltend trüben Umfelds seine Prognosen für das laufende Jahr eingedampft. So geht Evonik-Chef Christian Kullmann nur noch von einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zwischen 1,6 und 1,8 Milliarden Euro aus, wie das Unternehmen am Montag überraschend in Essen mitteilte. Bisher hatte Evonik noch das untere Ende der alten Spanne von 2,1 bis 2,4 Milliarden Euro angepeilt.

10.07.2023 14:01