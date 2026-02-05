Die Chemiebranche ringt schon lange mit einem schwierigen Konjunkturumfeld, zunehmender Konkurrenz aus China sowie eher hohen Strompreisen in Deutschland. 2025 sank der Umsatz von Evonik im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 14,1 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) fiel um neun Prozent auf 1,87 Milliarden Euro und damit in etwa wie von Analysten erwartet. 2026 peilt Kullmann hier zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro an; die mediane Analystenschätzung liegt aktuell bei gut 1,8 Milliarden Euro./mis/stk