Die schon lange arg gebeutelte Aktie knüpfte am Donnerstag mit einem Kursplus von gut zwei Prozent an ihren jüngsten Erholungsversuch an. Bereits am Vortag hatte das im MDax notierte Papier - wie die gesamte Branche - kräftig zugelegt, nachdem das «Handelsblatt» über Pläne der EU-Kommission berichtet hatte, an Unternehmen länger als bisher vorgesehen kostenlose CO2-Zertifikate auszugeben. Damit sollen energieintensive Unternehmen wie etwa die Chemie entlastet werden.