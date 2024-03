Der Chemiekonzern Evonik streicht im Zuge eines Verwaltungsumbaus viele Stellen. Bis zu 2000 von insgesamt rund 33'000 Stellen entfallen, rund 1500 davon in Deutschland, wie der MDax-Konzern am Montag in Essen mitteilte. Die jährlichen Kosten sollen nach Abschluss des Programms 2026 um rund 400 Millionen Euro niedriger liegen als bisher, erste Auswirkungen werde es bereits 2024 geben. Dank solcher und anderer Einsparungen wollen die Essener den operativen Gewinn 2024 in einem weiterhin schwierigen Umfeld zumindest leicht steigern. Die Aktie legte am Vormittag um 1,8 Prozent auf 17,48 Euro zu.

04.03.2024 10:33