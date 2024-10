Der Spezialchemiekonzern Evonik treibt seinen Umbau mit der Straffung zweier Geschäftsbereiche voran. Die Segmente Coating & Adhesive Resins sowie Health Care werden auf ihre Kerngeschäfte konzentriert, wie der MDax-Konzern am Freitag mitteilte. Die Randbereiche sollen überwiegend verkauft oder in Partnerschaften eingebracht gebracht werden, in Einzelfällen würden die Geschäfte sozialverträglich eingestellt. Diese Bereiche erwirtschafteten einen Umsatz von 350 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2024 peilt Evonik-Chef Christian Kullmann Konzernerlöse zwischen 15 und 17 Milliarden Euro an.