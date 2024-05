Das Unternehmen hat eine umfassende Neuausrichtung angekündigt, erste positive Auswirkungen sollen sich bereits im zweiten Halbjahr zeigen. Evotec plant dabei unter anderem Anpassungen in der Grösse und bei den Standorten. Als einer der ersten Schritte kündigte das Unternehmen am Mittwoch an, sich aus der Gentherapie zurückzuziehen. Der Standort Orth in Österreich mit rund 40 Mitarbeitern soll geschlossen werden./nas/jha/