Ein Partner des Biotech-Unternehmens Evotec hat in China die Zulassung für ein Medikament gegen Schlafstörungen erhalten. Der Hamburger Wirkstoffforscher hat nun laut einer Mitteilung vom Mittwoch Anspruch auf zweistellige Lizenzgebühren vom Nettoumsatz, den Zhejiang Jingxin Pharmaceutical mit Dimdazenil (EVT201) erzielt. Hinzu kämen Meilensteinzahlungen in Abhängigkeit von kommerziellem Erfolg und Unterlizenzen. Neben China werde Jingxin auch den Verkauf des Mittels in Südkorea übernehmen. Die Chinesen haben zudem die Option, die Lizenz global zu erweitern./mis/tih

06.12.2023 07:54