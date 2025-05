Erst jüngst hat Evotec angekündigt, sich neu auszurichten. Das Unternehmen will sich künftig auf hochwertige Dienstleistungen und Therapiegebiete konzentrieren und das Projekt-Portfolio um etwa 30 Prozent reduzieren. Aus Beteiligungen beabsichtigt das Unternehmen auszusteigen und sich künftig auf die zwei Säulen Wirkstoffforschung & Präklinische Entwicklung sowie den Bereich Just - Evotec Biologics konzentrieren. Bis 2028 will das im MDax gelistete Unternehmen zusätzlich zum laufenden Kostenprogramm weitere mehr als 50 Millionen Euro sparen./mne/zb