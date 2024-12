Der Pharma-Wirkstoffforscher Evotec und der Online-Autohändler Auto1 kehren in den Index der mittelgrossen Börsenwerte, den MDax, zurück. Im Gegenzug steigen der Industrie-Recycler Befesa sowie der Auto- und Industriezulieferer Stabilus in den Nebenwerteindex SDax ab, wie die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Anfang Dezember mitgeteilt hatte. Evotec war erst im September in den SDax abgestiegen, bei Auto1 ist der Abstieg in den Kleinwerteindex schon länger her.