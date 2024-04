Lanthaler hatte offiziell seinen Schritt mit einem «extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023» erklärt, doch am Markt wurden bald auch andere Gründe vermutet. So hatte der Manager Aktiengeschäfte aus den Jahren 2021 und 2022 erst mit erheblicher zeitlicher Verspätung nachgemeldet, was Presseberichten zufolge auch die Finanzmarktaufsicht Bafin wegen eines möglichen Verstosses gegen Meldepflichten auf den Plan rief. Zudem waren wohl einige der millionenschweren Geschäfte rund um wichtige Unternehmenstermine getätigt worden, was am Markt zu Spekulationen über möglichen Insiderhandel führte.