Der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, wirbt angesichts höherer Zölle der USA für eine stärkere Ausrichtung auf andere Märkte. «Die beste Antwort auf den Protektionismus von Donald Trump ist jetzt, mit den globalen Partnern, die mit uns Freihandel weiter praktizieren wollen, ins Geschäft zu kommen», sagte der CSU-Politiker in Berlin. Das Handelsabkommen der EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten sollte rasch abgeschlossen werden.