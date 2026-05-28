3M will sich wehren

3M kündigte an, sich gegen die Vorwürfe vor Gericht zu verteidigen. Das Unternehmen erklärte dem Sender SBS zufolge, PFAS nie in Australien produziert und den Verkauf der betroffenen Produkte dort bereits vor rund 20 Jahren eingestellt zu haben. Das australische Militär habe die Löschschäume danach jedoch noch lange weiter verwendet.