Die Projektierung der Dammerhöhung sei schon weit fortgeschritten, sagte der EWZ-Direktor Benedikt Loepfe in einem Interview mit der Zeitung «Bündner Tagblatt» am Samstag. Auch würden sie sich wegen der zu verlegenden Passstrasse bereits in «sehr guten» Gesprächen mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) befinden. Die Strasse sei sowieso erneuerungsbedürftig.