Der ehemalige Vermögensverwalter wurde per Strafbefehl verurteilt. Dies geschah im Rahmen von Verfahren, die im Zusammenhang mit der als «Lava Jato» bekannten internationalen Korruptionsaffäre eröffnet wurden, deren Epizentrum in Brasilien liegt und in die der Ölkonzern Petrobras verwickelt ist, wie die Bundesanwaltschaft (BA) am Dienstag mitteilte.