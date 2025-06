Die Verurteilung erfolgte im Rahmen einer Reihe von Strafverfahren, welche die Bundesanwaltschaft (BA) im Zusammenhang mit der internationalen, mehrheitlich von Brasilien ausgehenden Korruptionsaffäre «Lava Jato» eröffnet hatte. Die Affäre, in die der staatliche Erdölkonzern Petrobras verwickelt war, hatte Auswirkungen auf die Schweiz, was die BA dazu veranlasste, im Dezember 2021 eine Untersuchung einzuleiten, dies teilte die BA am Dienstag mit.