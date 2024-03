Die heute 49 Jahre alte Zeugin hatte das Meeting organisiert, dazu eingeladen war per Telefon auch ein dritter Teilnehmer. «Es wurde was mit dem Handy gemacht.» Braun hatte seiner Assistentin demnach auch einen Namen zu der Telefonnummer gegeben - doch die Zeugin ging davon aus, dass das nicht der richtige Name des Unbekannten war.