Der gebürtige Russe Gerko, der an der Universität Moskau in Mathematik promovierte, begann seine Karriere als Aktienhändler bei der Deutschen Bank und wechselte später in den Devisenhandel. 2009 ging er zum Hedgefonds GSA Capital. Dann gründete er den Quant-Spezialisten XTX, der ihm zu 75 Prozent gehört.