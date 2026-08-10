Der vom Parlament beschlossene Vergütungsdeckel, der nächstes Jahr in Kraft treten soll, könne für gewisse Spezialärzte einschneidend sein. Haus- und Kinderärzte seien dagegen kaum betroffen. «Es ist enorm wichtig, die Tarife endlich der Realität anzupassen, wie wir das schon lange fordern», sagte Luchsinger. Die Tarifpartner seien nun gefordert, rasch Lösungen zu finden.