Philipp Gmür verfüge über sehr grosse Erfahrung in der Versicherungsbranche, so die Mitteilung. So war er von 2003 bis 2016 CEO der Helvetia Schweiz und leitete im Anschluss von 2016 bis 2023 den Versicherer als Gruppen-CEO. Der Luzerner ist mit der Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger verheiratet und Vater von vier erwachsenen Kindern.