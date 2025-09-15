Medwedew (60) drohte auch mit russischer Gegenwehr, falls die in der EU eingefrorenen russischen Staatsguthaben der Ukraine als Vorgriff auf künftige Reparationen ausgezahlt werden sollten. Moskau werde die verantwortlichen EU-Staaten und deren Politiker vor allen Gerichten verfolgen, schrieb er - «und in einigen Fällen auch aussergerichtlich». Der früher als liberal geltende Ex-Präsident vertritt im Krieg die Position eines Falken und Scharfmachers./fko/DP/stk