Lohscheller bringe eine «umfangreiche Expertise in der Automobilindustrie mit», hiess es in der Mitteilung. Das Unternehmen plane, unter seiner Führung seine weltweite Präsenz auszuweiten. «Ich fühle mich geehrt, zu so einem spannenden Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens zu Polestar zu kommen», wurde Lohscheller zitiert. Polestar habe sich als «eine der begehrtesten und innovativsten Marken im Bereich der Elektrofahrzeuge etabliert». Er freue sich darauf, diese Entwicklung in gemeinsamer Arbeit zu beschleunigen.