Stöckli konterte seinerzeit die Kritik. «Sollten Mitarbeiter der SBB Immobilien nach dem Austritt nicht bei Firmen tätig sein dürfen, die mit SBB Immobilien in einem Auftragsverhältnis standen, so wäre dies quasi ein Berufsverbot, da fast alle Firmen im Immobilienbereich mit der SBB in irgendeiner Weise eine Geschäftsbeziehung pflegen», wurde er im «Blick» zitiert. Und auch bei der SBB hiess es, Stöcklis Mandate hätten keinen Einfluss auf die Vergaben. Das Bahnunternehmen verwies auf entsprechende Compliance-Regelungen.