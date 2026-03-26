Beschuldigter ist nicht in Untersuchungshaft

Der 49-Jährige soll dann von Januar bis Mai 2023 mit vier Überweisungen unbefugt und ohne Kenntnis der Darlehensgeber Geld an andere Gesellschaften der Signa-Gruppe transferiert haben. Der grosse Teil davon soll nicht zurückgezahlt worden sein. Der Haftbefehl gegen den Beschuldigten wurde gegen strenge Meldeauflagen ausser Vollzug gesetzt, so dass er nicht in Untersuchungshaft sitzt.