Das Rahmenabkommen bedeute ein Ende der «Idee, dass der Iran ein negativer Akteur in der Region ist». Rubin warnte vor einem Szenario, in dem Teheran nun «Hunderte Milliarden Dollar ohne jegliche Einschränkungen übergeben werden» könnten. Man hoffe offenbar auf «irgendeine Art von besserer Einigung in den kommenden 60 Tagen, nachdem der Iran bereits bezahlt worden ist, und die Vorteile und Zugeständnisse des Abkommens schon bekommen hat», ohne sich zu einer ernsthaften Gegenleistung zu verpflichten, sagte Rubin.