Zu schaffen mache ihm «das Schweigen von Dutzenden von Kollegen und ehemaligen Mitarbeitern», so Maisano über das Universitätsspital Zürich (USZ). Sie würden die Fakten kennen und schweigen, «um nicht unter die Räder zu kommen». Und er betonte: «Wenn diejenigen, die Bescheid wissen, frei sprechen könnten, würden wir alle mehr erfahren - im Interesse der Patienten und von Institutionen wie dem USZ, das ich nach wie vor zutiefst schätze.»