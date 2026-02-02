Hackenberg wird vorgeworfen, die Produktion genehmigt zu haben, obwohl er von den Manipulationen gewusst habe. Dies weist seine Verteidigung aber zurück. «Die Staatsanwaltschaft nimmt an, er hätte auf der Basis von Teilinformationen auf das Vorliegen einer Manipulation schliessen können. Richtig ist aber, dass die Staatsanwaltschaft genau dies nicht beweisen konnte», heisst es in der Stellungnahme. «Gegenüber unserem Mandanten wurden die Manipulation bei der Motorentwicklung verborgen, obwohl er für eine offene Kommunikation und Fehlerkultur plädierte. Er wusste schlichtweg nichts von den Manipulationen im Motorenbereich und konnte diese mangels entsprechender Informationen und wegen seiner anderweitigen Spezialisierung auch nicht erahnen.»