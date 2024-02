Der frühere Volkswagen-Chef Matthias Müller hat jegliche Verantwortung für die Dieselaffäre zurückgewiesen. «Mir war das ganze Thema fremd», sagte der 70-Jährige am Mittwoch als Zeuge im Oberlandesgericht Braunschweig. Bevor die Manipulationen im September 2015 bekannt wurden, hatte Müller nach eigenen Worten mit dem Thema Abgas nichts zu tun. In dem Prozess ringen Anleger seit Jahren um Schadenersatz, nachdem sie Kursverluste in Milliardenhöhe erlitten hatten.

07.02.2024 12:25