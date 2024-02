In der Konzernvorstandssitzung am 22. September herrschte nach den Worten Müllers «grosse Betroffenheit». Am Folgetag übernahm Winterkorn mit seinem Rücktritt die «politische Verantwortung», wie Müller sagte. In einem Vieraugengespräch an diesem Tag habe er wie «ein Häufchen Elend» gewirkt. Winterkorn habe es sich einfach nicht vorstellen können, dass so etwas in diesem Unternehmen passiere, sagte Müller.