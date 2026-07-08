Braun will wieder arbeiten

Braun sitzt seit Juli 2020 ununterbrochen in Untersuchungshaft, seine Hauptbeschäftigung ist der seit mittlerweile dreieinhalb Jahren laufende Strafprozess vor dem Landgericht München I. Nach dem Ende der Haft will der 1969 geborene Manager wieder arbeiten: «Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass ich in kürzester Zeit wieder etwas Konstruktives machen würde», sagte er bei einer Befragung zu seinen persönlichen Verhältnissen.