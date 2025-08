Je nach Preiselastizität der Unternehmen dürfte laut KPMG eine Produktionsverlagerung in die USA interessanter geworden sein. Zusammen mit der Zoll-Massnahme beschloss Trump im April nämlich auch Entlastungen bei der US-Unternehmenssteuer. Wer bis Anfang 2029 eine Produktionsstätte in den USA baut und diese vor dem 31. Dezember 2030 in Betrieb nimmt, profitiert demnach von einer vollen steuerlichen Abziehbarkeit. Gleiches gelte für US-inländische Forschung und Entwicklung.