Der Iran ist nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Nico Lange auch weiterhin zu heftigen Angriffe in der Lage. «Man muss davon ausgehen, dass noch erhebliche Kapazitäten für Raketenabschüsse im Iran vorhanden sind, die zum Beispiel unterirdisch versteckt worden sind», sagte der Militärexperte im ZDF-«Morgenmagazin». Zudem verwies er auf die libanesische Hisbollah-Miliz, die den Iran militärisch unterstützt.