Aldi hat in Grossbritannien inzwischen 10,1 Prozent Marktanteil und liegt auf Platz vier der grössten britischen Supermarktketten, bei Lidl sind es 7,6 Prozent - das waren jeweils 0,1 Prozentpunkte weniger als im Quartal davor. Britische Zeitungen nahmen das zum Anlass, das Ende des Siegeszugs der deutschen Discounter auszurufen. «Britische Supermärkte starteten eine Preiskrieg-Offensive», hiess es im «Telegraph». Der Kantar-Sprecher sagte, bei dem leichten Rückgang im dritten Quartal seien jedoch beispielsweise saisonale Effekte einzubeziehen. «Wir würden diese Interpretation nicht unterstützen.» Aldi bleibe die am schnellsten wachsende Supermarktkette in Grossbritannien.